В Башкирии предупредили о гололедице и снежных заносах

В республике 9 февраля ожидают облачную погоду.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидается ухудшение погоды. Штормовое предупреждение о заносах, накатах и гололедице актуально на 9 февраля.

Скорость ветра составит 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет −9,-14°, днем — 6,-11°. Видимость на дорогах не превысит 500−1000 м.

В Уфе ожидают облачную погоду, снежные заносы, накаты и гололедицу. Ветер будет южный со скоростью 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −9,-11°, днем — 6,-8°.

