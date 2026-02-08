В Башкирии предупредили о гололедице и снежных заносах

В Башкирии ожидается ухудшение погоды. Штормовое предупреждение о заносах, накатах и гололедице актуально на 9 февраля.
Скорость ветра составит 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет −9,-14°, днем — 6,-11°. Видимость на дорогах не превысит 500−1000 м.
В Уфе ожидают облачную погоду, снежные заносы, накаты и гололедицу. Ветер будет южный со скоростью 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −9,-11°, днем — 6,-8°.
