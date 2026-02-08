Воронежская гимнастка Мельникова потренировалась в итальянском Верчелли

2-кратная абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова из Воронежа посетила итальянский городок Верчелли в рамках презентации местного клуба ASD Libertas Ginnastica Vercelli, который будет выступать в Серии А.
— Мне даже удалось потренироваться вместе с девочками несколько раз, — призналась Геля в своем телеграм-канале.
Первый тур чемпионата Италии состоится 28 февраля в Модене.
— Спасибо клубу за приглашение! Для меня радость разделить с вами соревнования, эмоции и время, — подытожила Олимпийская чемпионка-2021.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, осенью прошлого года Мельникова мира выступала за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz в чемпионате Германии. Она вышла в финал турнира, но до решающего раунда Мельникову не допустили. Во всем виноваты протесты немецкой публики, которая не хотела видеть россиянку в рамках национального турнира. Руководство TSV Tittmoning-Chemnitz испугалось акций протестов в Гейдельберге, и не пригласило нашу землячку.