Около 5 кубометров отходов собрали на берегу Круглой бухты в Севастополе

Очищена прибрежная полоса длиной 300 метров.

Источник: Комсомольская правда

Участники программы «Севастополь — город героев» организовали субботник на берегу Круглой бухты и собрали около пяти кубометров мусора. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Активисты очистили прибрежную территорию, убрав сорную траву и бытовой мусор. В результате было собрано около 5 кубометров отходов. Длина очищенной полосы составила 300 метров, а ширина — около 15 метров.

Бухта является домом для множества видов растений и животных. В ней обитают до 75 разновидностей птиц, 11 из которых находятся под охраной. Зимой число пернатых обитателей может достигать 1 300 особей.