Беспрозванных поздравил калининградских ученых с Днем науки

8 февраля в России отмечается День науки. Заслуженные поздравления в этот день принимают учёные, аспиранты, преподаватели и студенты Калининградской области, заявил губернатор Беспрозванных.
«От всей души поздравляю всех, кто участвует в развитии научного знания! Благодарю вас за самоотверженный труд, увлечённость наукой и целеустремленность, — сказал губернатор. — Для Янтарного края наука обладает особым значением. Хорошо понимаю, что инновации, научные исследования и разработки способны ощутимо усиливать устойчивость и конкурентоспособность экономики, укрепляют продовольственную безопасность и технологический суверенитет страны и региона, делают нашу жизнь комфортнее и безопаснее».
Калининградская область в 2025 году заняла первое место среди субъектов РФ в категории «Среда для работы исследователей».