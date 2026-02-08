Беспрозванных поздравил калининградских ученых с Днем науки

«От всей души поздравляю всех, кто участвует в развитии научного знания! Благодарю вас за самоотверженный труд, увлечённость наукой и целеустремленность, — сказал губернатор. — Для Янтарного края наука обладает особым значением. Хорошо понимаю, что инновации, научные исследования и разработки способны ощутимо усиливать устойчивость и конкурентоспособность экономики, укрепляют продовольственную безопасность и технологический суверенитет страны и региона, делают нашу жизнь комфортнее и безопаснее».