В Ташкенте стартовал 91-й сезон академического русского драматического театра Узбекистана

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Ташкенте открылся 91-й театральный сезон в Государственном академическом русском драматическом театре Узбекистана, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Он стартовал спектаклем «С любимыми не расставайтесь» по пьесе Александра Володина в постановке главного режиссера театра Валихана Умарова.
Зал был полон зрителей. Валихан Умаров на протяжении всего спектакля наблюдал за игрой актеров, стоя у последних рядов зрительного зала.
«Получил удовольствие, несколько раз заплакал», — укромно поделился впечатлениями один из зрителей со своей супругой.
В основе постановки — слушание нескольких дел о семейных разводах. Главные герои — молодые муж и жена ссорятся из-за пустяка, однако жизненные обстоятельства усугубляют конфликт. В финале остается главное — любовь, способная преодолеть любые трудности.
«Если бы вы знали, как переполнено радостью сердце ветерана. Мы, актеры, никому не нужны, если нет вас — зрителей. Но, слава Богу, вы есть», — сказал в завершение спектакля ветеран театра, актер Абзал Рафиков.