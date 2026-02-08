Эксперты разошлись в оценках риска весенних паводков в Калининградской области

«Это было аномальное явление для последних десяти лет, а то и больше. Снежный январь и сейчас февраль — давно таких погодных условий не было. Последствиями могут быть наводнения. Уже сейчас Гидрометцентр высказывает опасения, что будут очень большие наводнения в европейской части России. И в Калининградской области был довольно высокий снежный покров, аномальный. У нас, когда растает снег, могут быть подтопления городской инфраструктуры», — полагает специалист.