В Адлерском районе Сочи начали объезд территорий из-за риска подтопления

В Адлерском районе Сочи сотрудники спасательных служб приступили к патрулированию территорий, находящихся в зоне возможного подтопления. Через громкоговорители жителей информируют о необходимых мерах безопасности и правилах сохранности имущества. В частности, граждан предупреждают о необходимости заблаговременно переместить личные автомобили на возвышенные участки местности.
Как сообщил глава муниципалитета Андрей Прошунин, уровень воды в реке Херота достиг опасных отметок. По состоянию на текущий момент до выхода воды из русла остается около метра. Службы экстренного реагирования уже сосредоточены на месте и находятся в готовности оказать помощь населению. Для связи в случае чрезвычайной ситуации действует номер 112.
По данным министерства ГО и ЧС Краснодарского края, подъем уровня воды из-за обильных осадков фиксируется также в других районах Сочи, в Геленджике и Туапсинском муниципальном округе. В этих муниципалитетах показатели пока не достигли неблагоприятных отметок. Специалисты продолжают мониторинг обстановки на реках региона.