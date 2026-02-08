В Адлерском районе Сочи начали объезд территорий из-за риска подтопления

Как сообщил глава муниципалитета Андрей Прошунин, уровень воды в реке Херота достиг опасных отметок. По состоянию на текущий момент до выхода воды из русла остается около метра. Службы экстренного реагирования уже сосредоточены на месте и находятся в готовности оказать помощь населению. Для связи в случае чрезвычайной ситуации действует номер 112.