Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татарстанцев предупредили о начале мощной магнитной бури

Она продлится почти месяц.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 8 февраля, начнется мощная магнитная буря. По прогнозам геомагнитной активности, она продлится почти месяц.

С 13 по 21 февраля ожидаются самые сильные возмущения. Индекс достигнет максимального, четвертого уровня. После короткого спада 22 февраля активность вновь усилится и останется высокой до конца месяца.

На эти дни метеозависимые люди могут почувствовать упадок сил, головные боли и ухудшение самочувствия. Врачи советуют больше отдыхать, следить за питьевым режимом и избегать физических и эмоциональных перегрузок.

Первые признаки бури появятся 8 февраля. Геомагнитная активность поднимется до третьего уровня и продержится несколько дней.