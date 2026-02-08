Татарстанцев предупредили о начале мощной магнитной бури

Сегодня, 8 февраля, начнется мощная магнитная буря. По прогнозам геомагнитной активности, она продлится почти месяц.
С 13 по 21 февраля ожидаются самые сильные возмущения. Индекс достигнет максимального, четвертого уровня. После короткого спада 22 февраля активность вновь усилится и останется высокой до конца месяца.
На эти дни метеозависимые люди могут почувствовать упадок сил, головные боли и ухудшение самочувствия. Врачи советуют больше отдыхать, следить за питьевым режимом и избегать физических и эмоциональных перегрузок.
Первые признаки бури появятся 8 февраля. Геомагнитная активность поднимется до третьего уровня и продержится несколько дней.