Маск считает, что пришло время для масштабного возвращения на Луну

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что пришло время для масштабного возвращения на Луну.

Источник: Reuters

«Пришло время для масштабного возвращения на Луну», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

Так предприниматель прокомментировал публикацию другого пользователя, напомнившего, что с момента первого полета на самолете (1903) до высадки человека на Луну (1969) прошло примерно 66 лет.

