Маск считает, что пришло время для масштабного возвращения на Луну

«Пришло время для масштабного возвращения на Луну», — написал Маск на своей странице в соцсети X.
Так предприниматель прокомментировал публикацию другого пользователя, напомнившего, что с момента первого полета на самолете (1903) до высадки человека на Луну (1969) прошло примерно 66 лет.
Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.Читать дальше