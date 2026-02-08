Москвичам дали совет, как вести себя при встрече с лосем

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. При встрече с лосем и другими дикими животными в черте Москвы необходимо сохранять спокойствие, не делать резких движений и держать дистанцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«Появление дикого животного у границ города — это не повод для паники. Очень важно соблюдать правила поведения. Если вы заметили лося или другое дикое животное, сохраняйте спокойствие, не делайте резких движений, держите дистанцию не менее 30 метров, не пытайтесь покормить, сфотографироваться вблизи и ни в коем случае не преследуйте животное», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что биологи департамента природопользования проводят регулярный мониторинг состояния популяций видов и при необходимости организуют точечные минеральные подкормки.
«Наблюдать за дикой природой лучше с безопасного расстояния — через объектив фотоаппарата или на организованных экологических маршрутах под руководством специалистов», — заключили в департаменте.