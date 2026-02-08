Красноярцам рассказали о пользе малинового варенья

В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю рассказали о пользе малинового варенья. Специалисты предупреждают, что наслаждаться его вкусом с пользой для здоровья можно при разумном употреблении. Этот продукт обладает выраженным потогонным действием, а содержащийся в ягодах витамин С оказывает противовоспалительный и бактерицидный эффект. Кроме того, малина полезна при бронхите и сниженном иммунитете. Также ягода улучшает работу органов пищеварения, почек, печени и желчного пузыря, помогает в профилактике атеросклероза, поддерживает работу сердца благодаря магнию и калию, способствует повышению уровня гемоглобина, витамин К улучшает свертываемость крови и ускоряет заживление ран, способствует снижению артериального давления и облегчает головные боли.