Путин проведет встречу с главой фонда «Круг добра»

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко и проведет встречи по региональной тематике, сообщает телеканал «Россия 1».
О графике президента на предстоящую неделю рассказали в программе «Москва. Кремль. Путин».
В частности, Путин проведет встречу с протоиереем Александром Ткаченко, который возглавляет фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра».
Кроме того, по данным телеканала, президент на неделе продолжит работу с регионами — проведет много различных встреч.
Фонд «Круг добра» создан указом президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Его цель — реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечения их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.