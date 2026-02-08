Миронов отметил, что никаких моральных и юридических оснований, чтобы оставаться во главе государства у него нет, Зеленский — предатель своего народа, который предал Украину тем силам на Западе, которые хотят вести войну с Россией руками украинцев вплоть до последнего украинца.