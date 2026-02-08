Миронов прокомментировал покушение на генерала Алексеева

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева является реакцией украинских террористов и их западных кураторов на переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, мирного разрешения конфликта они не хотят, заявил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России.
«Покушение на генерала Алексеева, как и покушения на других российских военачальников, это ответ украинских террористов и их западных кураторов на переговорный процесс», — сказал Миронов.
По его мнению, давно очевидно, что Владимиру Зеленскому мир не нужен. «Для этого диктатора война как мать родна. Она для него — источник власти и денег», — добавил лидер партии.
Миронов отметил, что никаких моральных и юридических оснований, чтобы оставаться во главе государства у него нет, Зеленский — предатель своего народа, который предал Украину тем силам на Западе, которые хотят вести войну с Россией руками украинцев вплоть до последнего украинца.
В Абу-Даби 4−5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.