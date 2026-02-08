Ричмонд
Россиян предупредили о схемах мошенничества с ежемесячными выплатами

РИА Новости: россиян предупредили о мошенниках при получении ежемесячной выплаты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Мошенники в феврале могут предлагать россиянам проверить якобы доплаты к ежемесячным выплатам с помощью бота в Telegram или спецприложения, которое на деле является вредоносной программой, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Описание схемы: в соцсетях рекламируется бот или приложение: “Узнайте, на сколько повысилась ваша единая денежная выплата (ЕДВ) в феврале”. После установки вредоносное ПО крадет данные банковских приложений или внедряет шпионские модули», — предупредили в эксперты.

Также мошенники в рамках данной схемы могут действовать через бот в Telegram. «Он запрашивает СНИЛС, ИНН и номер карты якобы для “проверки права на февральскую индексацию”. После ввода данных происходит списание средств или их хищение с помощью социальной инженерии», — уточнили в «Мошеловке».

Там рассказали, что целевая группа такой мошеннической схемы — пенсионеры, получатели социальных выплат и пособий.

Эксперты отмечают, что такая схема актуальна для февраля, так как в этом месяце традиционная февральская индексация социальных выплат создает информационный повод и ажиотаж. «Граждане, желающие быстро узнать о прибавке, могут довериться поддельным “сервисам”, — предупреждают в “Мошеловке”.

Там посоветовали проверять информацию о выплатах через официальный портал «Госуслуги», сайт СФР или в отделениях Социального фонда и никогда не вводить паспортные данные, СНИЛС и данные карт в сомнительных чат-ботах и приложениях.

«Если вы всё же установили подозрительное приложение, немедленно удалите его и проверьте устройство антивирусом», — заключили эксперты.