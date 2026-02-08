Россиян предупредили о схемах мошенничества с ежемесячными выплатами

Также мошенники в рамках данной схемы могут действовать через бот в Telegram. «Он запрашивает СНИЛС, ИНН и номер карты якобы для “проверки права на февральскую индексацию”. После ввода данных происходит списание средств или их хищение с помощью социальной инженерии», — уточнили в «Мошеловке».