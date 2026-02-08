Слуцкий назвал покушение на генерала Алексеева провокацией от Киева

«В деле покушения на генерала Владимира Алексеева обнаружен украинский след, в чем сомнений было мало. Это подлое преступление — удар по переговорам, в том числе по усилиям американских посредников, провокация на срыв мирного процесса в Абу-Даби», — сказал РИА Новости Слуцкий.