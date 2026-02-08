Ричмонд
Коммунальные службы Ростова переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Жителей Донской столицы просят на парковать машины под деревьями и остерегаться сосулек.

Источник: Комсомольская правда

В период с 8 по 9 февраля в Ростове ожидаются мороз, осадки в виде дождя и снега, гололедица. Об этом сообщает в телеграм-канале городской Департамент ЖКХ и энергетики.

В связи с непогодой коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности.

— В период неблагоприятных погодных условий увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций. Просим жителей соблюдать осторожность, — говорится в сообщении.

Горожанам советуют держаться подальше от легких построек, линий электропередач, высоких деревьев, остерегаться сосулек и схода снега с крыш.

Автовладельцев просят соблюдать скоростной режим, не парковать машины под деревьями, слабо закрепленными конструкциями и на пониженных участках местности. А также призывают по возможности пересесть на общественный транспорт.

Напомним, что в воскресенье, 8 февраля, в Ростовской области объявили желтый уровень погодной опасности. Она связана с гололедицей, туманом и налипанием мокрого снега. Предупреждение о неблагоприятных условиях действует до 10 февраля.

