В Молдове полностью восстановили электроснабжение после массовых отключений

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Энергетикам удалось устранить все последствия непогоды и подключить к сети последних потребителей, остававшихся без света из-за сильного обледенения. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.
По данным ведомства, в течение минувшей ночи аварийные бригады завершили ремонтные работы в наиболее пострадавших районах на севере и юге страны.
«Профильные службы выразили благодарность гражданам за проявленное терпение, а также отметили самоотверженность инженеров, которые работали в круглосуточном режиме для восстановления тепла и света в домах», — говорится в сообщении Минэнерго.
Напомним, накануне вечером в республике фиксировались серьезные перебои в электроснабжении. Из-за ледяного дождя и образования наледи на проводах были обесточены более 2100 домохозяйств.
Основной удар стихии пришелся на зоны обслуживания RED-Nord и Premier Energy, включая Бричаны, Сынжерей, Рышканы, а также населенные пункты в Гагаузии и Тараклийском районе. В настоящий момент система работает в штатном режиме, аварий в магистральных сетях транспортировки энергии не зафиксировано.