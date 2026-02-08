Ричмонд
-5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове полностью восстановили электроснабжение после массовых отключений

Последствия непогоды на электросетях были устранены.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Энергетикам удалось устранить все последствия непогоды и подключить к сети последних потребителей, остававшихся без света из-за сильного обледенения. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

По данным ведомства, в течение минувшей ночи аварийные бригады завершили ремонтные работы в наиболее пострадавших районах на севере и юге страны.

«Профильные службы выразили благодарность гражданам за проявленное терпение, а также отметили самоотверженность инженеров, которые работали в круглосуточном режиме для восстановления тепла и света в домах», — говорится в сообщении Минэнерго.

Напомним, накануне вечером в республике фиксировались серьезные перебои в электроснабжении. Из-за ледяного дождя и образования наледи на проводах были обесточены более 2100 домохозяйств.

Основной удар стихии пришелся на зоны обслуживания RED-Nord и Premier Energy, включая Бричаны, Сынжерей, Рышканы, а также населенные пункты в Гагаузии и Тараклийском районе. В настоящий момент система работает в штатном режиме, аварий в магистральных сетях транспортировки энергии не зафиксировано.