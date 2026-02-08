В Молдове полностью восстановили электроснабжение после массовых отключений

Основной удар стихии пришелся на зоны обслуживания RED-Nord и Premier Energy, включая Бричаны, Сынжерей, Рышканы, а также населенные пункты в Гагаузии и Тараклийском районе. В настоящий момент система работает в штатном режиме, аварий в магистральных сетях транспортировки энергии не зафиксировано.