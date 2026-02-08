Ричмонд
Пермяки пожаловались на некачественную уборку снега на тротуарах

Люди не могут спуститься по лестнице.

Тротуары, неочищенные от снега, возмутили пермяков, они поделились видео в телеграм-канале «ЧП-Пермь».

Местные жители пожаловались на лестницу на улице Петропавловской. По их словам, спуск не чистили, и он превратился в горку, которую с трудом преодолевают дети и пенсионеры.

«Лестница около ул. Петропавловской 85, абсолютно не чищена, кое-как спускаются пенсионеры и дети, сама чуть не упала! А это центр города! Кто должен следить за этим и чистить?» — задается вопросом автор поста.

На опубликованных кадрах видно, как по заснеженной лестнице пытаются спуститься две женщины. Им приходится держаться за перила и страховать друг друга.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, куда можно обратиться по вопросам некачественной уборки снега во дворах и проездах.