Пермяки пожаловались на некачественную уборку снега на тротуарах

Тротуары, неочищенные от снега, возмутили пермяков, они поделились видео в телеграм-канале «ЧП-Пермь».
Местные жители пожаловались на лестницу на улице Петропавловской. По их словам, спуск не чистили, и он превратился в горку, которую с трудом преодолевают дети и пенсионеры.
«Лестница около ул. Петропавловской 85, абсолютно не чищена, кое-как спускаются пенсионеры и дети, сама чуть не упала! А это центр города! Кто должен следить за этим и чистить?» — задается вопросом автор поста.
На опубликованных кадрах видно, как по заснеженной лестнице пытаются спуститься две женщины. Им приходится держаться за перила и страховать друг друга.
