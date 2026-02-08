Вылет рейса из Новосибирска в Душанбе перенесли на 9 февраля

В новосибирском аэропорту перенесли время вылета двух рейсов. Задержки коснулись рейсов в Салехард и Душанбе. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
Рейс YC 488 в Салехард по расписанию должен был вылететь 8 февраля в 15:40. По новым данным, его расчетное время вылета — 20:20 в тот же день. Рейс SZ 222 в Душанбе также перенесли. Вместо запланированных 17:35 8 февраля его вылет ожидают в 02:00 9 февраля.
Напомним, что в Новосибирске также задержали прилет рейса из Таиланда на 15 часов. Прибытие рейса из Пхукета по расписанию было в 05:55, а расчетное время прилета — 20:51.