Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вылет рейса из Новосибирска в Душанбе перенесли на 9 февраля

Вместо запланированных 17:35 8 февраля его вылет ожидают в 02:00 9 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В новосибирском аэропорту перенесли время вылета двух рейсов. Задержки коснулись рейсов в Салехард и Душанбе. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Рейс YC 488 в Салехард по расписанию должен был вылететь 8 февраля в 15:40. По новым данным, его расчетное время вылета — 20:20 в тот же день. Рейс SZ 222 в Душанбе также перенесли. Вместо запланированных 17:35 8 февраля его вылет ожидают в 02:00 9 февраля.

Напомним, что в Новосибирске также задержали прилет рейса из Таиланда на 15 часов. Прибытие рейса из Пхукета по расписанию было в 05:55, а расчетное время прилета — 20:51.