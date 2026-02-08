Стрелявшего в генерала Алексеева задержали и экстрадировали в Россию

В середине 2010-х Васин прошел курсы профессиональной переподготовки по пожарной безопасности, после чего вновь вернулся в предпринимательство — на этот раз в сфере торговли стройматериалами. В 2020 году обе его фирмы были закрыты налоговой службой. В настоящее время в отношении него ФССП возбуждены два исполнительных производства на сумму 827 тыс. рублей.