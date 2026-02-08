В ДНР завершат исследования уникального препарата для лечения инсультов

«Нам представляется, что этот препарат позволит расширить так называемое “терапевтическое окно” — это время, в течение которого помощь пациенту будет наиболее эффективной. Золотым стандартом является многоэтапность исследования: моделирование в компьютерных моделях, моделирование на клеточных линиях, на лабораторных животных, на добровольцах. Нужно отметить, что это не один и не два года, обычно это занимает пять и более лет. Первые этапы нами уже пройдены, сейчас завершаем моделирование в клеточных культурах», — сказал Филимонов.