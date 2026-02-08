В ДНР завершат исследования уникального препарата для лечения инсультов

ДОНЕЦК, 8 февраля. /ТАСС/. Институт неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ) им. В. К. Гусака в Донецке завершает моделирование в клеточных культурах препарата для увеличения «терапевтического окна» при инсультах. Об этом сообщил ТАСС замдиректора по научной работе учреждения доктор медицинских наук Дмитрий Филимонов в День российской науки.
«Нам представляется, что этот препарат позволит расширить так называемое “терапевтическое окно” — это время, в течение которого помощь пациенту будет наиболее эффективной. Золотым стандартом является многоэтапность исследования: моделирование в компьютерных моделях, моделирование на клеточных линиях, на лабораторных животных, на добровольцах. Нужно отметить, что это не один и не два года, обычно это занимает пять и более лет. Первые этапы нами уже пройдены, сейчас завершаем моделирование в клеточных культурах», — сказал Филимонов.
Он добавил, что принцип действия препарата основан на использовании синтетических аналогов естественных эндогенных молекул, которые содержатся в организме человека и, в частности, управляют восстановительными процессами в головном мозге после нарушении кровообращения.
«Этот препарат воздействует на принципиально новую мишень для нейропротекции, на так называемую систему следовых аминов. Пока что в данный момент при инсультах, при цереброваскулярных заболеваниях эта мишень ранее в исследованиях не использовалось», — заключил собеседник агентства.
ИНВХ имени Гусака — одно из передовых медицинских учреждений ДНР, которое ведет историю с 1929 года. В состав института входят 10 отделов и три диагностических подразделения. В марте 2023 года учреждение перешло в федеральное подчинение.