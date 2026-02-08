Высота сугробов в Москве продолжает уменьшаться, сообщил синоптик

«В северной части Московской области высота снежного покрова за прошедшие сутки уменьшилась примерно на сантиметр, а в южных районах снег был более заметный, и там снежный покров подрос. Больше всего снега в Серпухове и Кашире — 60 сантиметров (плюс 2 и плюс 3 сантиметра за сутки соответственно), в Коломне — 62 сантиметра (плюс 2 сантиметра за сутки), в Черустях — 66 сантиметров (плюс 3 сантиметра за сутки)», — добавил он.