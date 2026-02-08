Из Красноярска запускают рейсы в Бохтар

Авиакомпания Nordwind начинает выполнять рейсы из Красноярска в Бохтар (Таджикистан). Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Красноярск. Полеты будут осуществляться раз в неделю — по понедельникам. Первый рейс запланирован уже на 16 февраля, билеты появились в продаже.