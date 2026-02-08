Ричмонд
Из Красноярска запускают рейсы в Бохтар

Красноярцы смогут напрямую улететь в таджикистанский Бохтар.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания Nordwind начинает выполнять рейсы из Красноярска в Бохтар (Таджикистан). Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Красноярск. Полеты будут осуществляться раз в неделю — по понедельникам. Первый рейс запланирован уже на 16 февраля, билеты появились в продаже.

Бохтар расположен на юго-западе Таджикистана, примерно в 100 км от Душанбе. Туристов он привлекает руинами буддийского комплекса VII—VIII вв.еков Аджина-Тепе и погружением в атмосферу местного рынка и кухни.

До конца марта в Таджикистан из Красноярска помимо Бохтара можно улететь в Душанбе, Ташкент и Худжанд.