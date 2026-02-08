Ричмонд
Беларуси грозит опасное половодье этой весной? Прогноз Белгидромета

Этой весной белорусским рекам грозит масштабное половодье — снега за зиму накопилось больше обычного. Белгидромет опубликовал предварительный прогноз.

Почему паводок может быть сильным?

1. Осадков было с избытком: в январе выпало 120% от климатической нормы.

2. Запас воды в снеге на реках значительно больше нормы.

3. Толщина льда на реках близка к норме, что при резком вскрытии грозит образованием мощных заторов.

Чего ждать от весны?

Специалисты предполагают, что максимальные уровни воды будут близки к средним многолетним показателям или превысят их. Вода практически повсеместно выйдет на пойму. На большинстве рек пиковые отметки достигнут опасных значений, при которых начинается подтопление населённых пунктов и сельхозугодий.

Особый риск — ледяные заторы, которые могут возникнуть на извилистых и узких участках русел во время ледохода.

Окончательная судьба паводка теперь в руках природы.

Усугубить ситуацию могут затяжные осадки и резкое потепление, которые спровоцируют быстрое и одновременное таяние снега.

Смягчить последствия способна идеальная погода: плавное потепление (плюс днём, минус ночью) и минимум осадков в период снеготаяния.