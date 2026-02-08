Беларуси грозит опасное половодье этой весной? Прогноз Белгидромета

Специалисты предполагают, что максимальные уровни воды будут близки к средним многолетним показателям или превысят их. Вода практически повсеместно выйдет на пойму. На большинстве рек пиковые отметки достигнут опасных значений, при которых начинается подтопление населённых пунктов и сельхозугодий.