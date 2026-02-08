Беларуси грозит опасное половодье этой весной? Прогноз Белгидромета

Почему паводок может быть сильным?
1. Осадков было с избытком: в январе выпало 120% от климатической нормы.
2. Запас воды в снеге на реках значительно больше нормы.
3. Толщина льда на реках близка к норме, что при резком вскрытии грозит образованием мощных заторов.
Чего ждать от весны?
Специалисты предполагают, что максимальные уровни воды будут близки к средним многолетним показателям или превысят их. Вода практически повсеместно выйдет на пойму. На большинстве рек пиковые отметки достигнут опасных значений, при которых начинается подтопление населённых пунктов и сельхозугодий.
Особый риск — ледяные заторы, которые могут возникнуть на извилистых и узких участках русел во время ледохода.
Окончательная судьба паводка теперь в руках природы.
Усугубить ситуацию могут затяжные осадки и резкое потепление, которые спровоцируют быстрое и одновременное таяние снега.
Смягчить последствия способна идеальная погода: плавное потепление (плюс днём, минус ночью) и минимум осадков в период снеготаяния.