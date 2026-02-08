Водоканал напоминает о последствиях засоров канализации в жилых домах

Как пояснили в водоканале, подобные отходы становятся одной из основных причин образования засоров в системе водоотведения. Они скапливаются в трубопроводах, препятствуют нормальному прохождению сточных вод и приводят к локальным аварийным ситуациям. В ряде случаев засоры вызывают остановку насосных агрегатов, выход из строя оборудования городских очистных сооружений и необходимость проведения дорогостоящего ремонта канализационных сетей.