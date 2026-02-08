Водоканал напоминает о последствиях засоров канализации в жилых домах

В ходе аварийных работ специалисты вновь обнаружили предметы, которые не предназначены для утилизации через унитазы и не разлагаются в воде.
Как пояснили в водоканале, подобные отходы становятся одной из основных причин образования засоров в системе водоотведения. Они скапливаются в трубопроводах, препятствуют нормальному прохождению сточных вод и приводят к локальным аварийным ситуациям. В ряде случаев засоры вызывают остановку насосных агрегатов, выход из строя оборудования городских очистных сооружений и необходимость проведения дорогостоящего ремонта канализационных сетей.
Кроме того, неправильная эксплуатация системы водоотведения часто становится причиной разливов сточных вод, повреждений внутридомовых коммуникаций и затопления подвалов жилых домов. Это создаёт угрозу санитарной безопасности и доставляет серьёзные неудобства жильцам.
Водоканал призывает калининградцев ответственно относиться к использованию канализации и не смывать в унитазы предметы гигиены, тряпки, строительный мусор и другие твёрдые отходы. Для оперативного реагирования на аварийные ситуации действует круглосуточная горячая линия предприятия по телефону (8 40−12) 555−151, добавочный 1. Специалисты рекомендуют сохранить этот номер для своевременного обращения в случае возникновения проблем.