Бессимптомная угроза: медики призывают омичей проверять эти органы

Ключевым методом ранней диагностики является гастроскопия. Как поясняют в Минздраве, это исследование можно пройти по медицинским показаниям в любом возрасте, а также в плановом порядке в год исполнения 45 лет. Оно позволяет выявить не только опухоли на начальных этапах, но и воспалительные процессы, а также предраковые изменения.