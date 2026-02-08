Бессимптомная угроза: медики призывают омичей проверять эти органы

Медики напоминают, что рак желудка и пищевода — это онкологические заболевания, которые на ранних стадиях часто протекают без выраженных симптомов. Именно поэтому ведомство придает особое значение регулярным обследованиям в рамках диспансеризации.
Наличие полиса ОМС позволяет бесплатно пройти необходимые исследования. Среди тревожных симптомов, при которых специалисты настоятельно рекомендуют обратиться к врачу, — длительные боли или тяжесть в верхней части живота, немотивированное похудение, снижение аппетита, особенно отвращение к мясу, затрудненное глотание пищи, изжога, чувство быстрого насыщения, тошнота, рвота, анемия, общая слабость и дегтеобразный стул.
Ключевым методом ранней диагностики является гастроскопия. Как поясняют в Минздраве, это исследование можно пройти по медицинским показаниям в любом возрасте, а также в плановом порядке в год исполнения 45 лет. Оно позволяет выявить не только опухоли на начальных этапах, но и воспалительные процессы, а также предраковые изменения.
Для прохождения обследования необходимо записаться на диспансеризацию в поликлинике по месту прикрепления. После анкетирования и консультации терапевта врач определит индивидуальный план, включая, при наличии показаний, направление на гастроскопию.