В Госдуме предложили переименовать День святого Валентина

Депутат Буцкая предложила переименовать День святого Валентина в День любви.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Праздник 14 февраля можно переименовать в «День любви» или «День плюшевой игрушки», чтобы уйти от упоминания святого Валентина, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Важно не просто поменять название, а создать целый комплекс: и новое название, и символ — например, сердечки, плюшевые игрушки как знак доброты. Это должен быть день любви, признания, нежности. Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова “любовь”, “семья”, “дети” — важнейшие в жизни. Это может быть “День любви” или “День плюшевой игрушки”, — сказала Буцкая.

По ее словам, важно не запрещать сам праздник, а предложить такой вариант празднования, который приживется и станет народным.

«Немножко изменить ориентиры, но оставить возможность показать симпатию, признаться в любви, предложить руку и сердце. Крайне важно не только дать название, но и показать пример — как можно признаваться в любви, делать предложения, чтобы потом, 8 июля, в День святых Петра и Февронии, сыграть свадьбу. Очевидно, что наш большой праздник любви и верности — это 8 июля, он уже является красным днем календаря», — добавила депутат.

Буцкая считает, что 14 февраля может стать днем, когда делаются предложения и планируются свадьбы на лето.