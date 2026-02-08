Социальный проект помощи мамам стартовал в Нижнем Новгороде

Социальный проект «Материнство и успех: Мотивация женщин к развитию» запустили в Нижнем Новгороде. Он создан для мам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и нацелен на поддержку, обучение и возвращение уверенности в себе. Участницам помогут разобраться с личными трудностями, определить дальнейший путь и получить новые возможности для роста. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.
Программа рассчитана на женщин от 18 до 45 лет, воспитывающих детей до 14 лет. Их ждут встречи с психологами, мотивационные занятия и индивидуальные консультации, которые помогут справиться со стрессом и выстроить планы на будущее. Отдельное внимание уделяется обучению: мамы смогут попробовать себя в IT-сфере, творческих направлениях и предпринимательстве, а также посетить практические тренинги с экспертами.
Проект включает создание поддерживающего сообщества, где женщины смогут обмениваться опытом, участвовать в волонтёрских инициативах и социальных проектах. Все занятия проходят бесплатно. Организаторы рассчитывают, что участницы смогут раскрыть потенциал, почувствовать опору в единомышленниках и сделать уверенный шаг к профессиональной и личной самореализации.