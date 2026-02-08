Социальный проект помощи мамам стартовал в Нижнем Новгороде

Программа рассчитана на женщин от 18 до 45 лет, воспитывающих детей до 14 лет. Их ждут встречи с психологами, мотивационные занятия и индивидуальные консультации, которые помогут справиться со стрессом и выстроить планы на будущее. Отдельное внимание уделяется обучению: мамы смогут попробовать себя в IT-сфере, творческих направлениях и предпринимательстве, а также посетить практические тренинги с экспертами.