Дятлова назвала археологию на месте парковки у парка Южный обязательной процедурой

Строительство автомобильной парковки у Южного парка накануне подорожало на 20 млн рублей из-за необходимости провести там археологические раскопки. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова пояснила, что никаких предположений о находках у чиновников и археологов нет, и они лишь вынуждены работать по инструкции.
«Это обязательная процедура, которую мы должны выполнить, — пояснила Дятлова в пятницу, 6 февраля. — Мы такие же археологические исследования проводили, когда делали парковку около “Юности”, и тут точно так же. Мы там под снегом ещё ничего не могли найти. То есть это то, что мы должны выполнить и будем выполнять».
Напомним, что накануне стало известно, что власти Калининграда ищут подрядчика для выполнения спасательных археологических полевых работ по объекту «Устройство территории многофункциональной парковки автотранспорта в парке “Южный”». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Заявки на участие в торгах принимают до 10 февраля. Итоги аукциона планируют подвести двумя днями позже. На исполнение контракта отводится 287 дней, непосредственно на работы — 250 дней. Начальная стоимость контракта — 20 369 324 рубля. По данным источников «Нового Калининграда», работы по археологии ранее были предусмотрены, однако подрядчик приступил к строительству парковки до их выполнения.
В 2022 году стало известно, что власти Калининграда планируют приступить к созданию новых платных парковок в исторической части города. Сообщалось, что первой такой стоянкой должна стать территория в Южном парке. Администрация города объявляла торги по выбору подрядчика для разработки проектной документации по реконструкции парковки в Южном парке. Победителем аукциона стала компания «БалтСитиСервис», предложившая цену в 2,4 млн рублей при начальной цене в 3 млн.
В октябре 2023 года проект благоустройства парковки в Южном парке получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. В проекте отмечалось, что новый парковочный комплекс будет рассчитан на 125 автомобилей и появится на месте старой парковки. Площадь реконструируемого объекта — 0,7 гектара.
В октябре 2025 года экспертиза одобрила проект благоустройства территории многофункциональной парковки. Предполагается, что дорожки на её территории будут изготовлены из плитки, покрытие проезжей части сделают из гранитной брусчатки. Там также планируют установить туалет и пять торговых павильонов. Проект благоустройства предусматривает работы по озеленению, установку малых архитектурных форм и устройство газонов.