Модернизация ТЭЦ-5 снизила выбросы на 39%

В ходе надзорной деятельности прокуратура также установила недостатки в работе профильных контролирующих органов. В отдельных случаях уполномоченные ведомства представляли в прокуратуру неподготовленные документы для согласования проверок, не прилагая материалов, предусмотренных законодательством. Руководителям соответствующих органов направлены представления об устранении выявленных нарушений. В настоящее время приняты меры по недопущению подобных случаев в будущем.