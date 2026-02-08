Модернизация ТЭЦ-5 снизила выбросы на 39%

На контроле прокуратуры Омской области находится модернизация газоочистных установок на станции ТЭЦ-5 АО «ТГК-11». В рамках Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятие провело реконструкцию электрофильтров шести котлоагрегатов. В результате объем вредных выбросов сократился на 39 процентов.
По итогам прокурорского реагирования на предприятии организованы работы по модернизации двух оставшихся электрофильтров. Общая стоимость проекта превышает 1,6 миллиарда рублей. Ранее природоохранная прокуратура выявила необходимость внесения изменений в техническую документацию и регламенты эксплуатации очистных сооружений.
В ходе надзорной деятельности прокуратура также установила недостатки в работе профильных контролирующих органов. В отдельных случаях уполномоченные ведомства представляли в прокуратуру неподготовленные документы для согласования проверок, не прилагая материалов, предусмотренных законодательством. Руководителям соответствующих органов направлены представления об устранении выявленных нарушений. В настоящее время приняты меры по недопущению подобных случаев в будущем.
