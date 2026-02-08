Огромные штрафы и до 15 лет тюрьмы: В Молдове за любое насилие над детьми будут наказывать строже

В Молдове ужесточили уголовное наказание за эксплуатацию и сексуальное насилие над детьми.
Принуждение ребёнка к совершению действий сексуального характера будет наказываться тюремным заключением от 7 до 12 лет. Санкции будут ещё более строгими за насилие в отношении детей до 14 лет или если преступление совершено членом семьи или опекуном. Законодательные изменения были приняты в парламенте во втором чтении.
Уголовный кодекс был дополнен статьёй о распространении материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми. Предусмотренное наказание — заключение от года до 6 лет. В случае юридических лиц будут действовать штрафы до 250 000 леев, пишет IPN.
Производство или продажа материалов, содержащих непристойные сцены с детьми, будут наказываться лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. Склонение или принуждение ребёнка к проституции влечёт наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.
Изменения вступят в силу с даты публикации в «Официальном мониторе».
