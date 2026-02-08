Огромные штрафы и до 15 лет тюрьмы: В Молдове за любое насилие над детьми будут наказывать строже

Принуждение ребёнка к совершению действий сексуального характера будет наказываться тюремным заключением от 7 до 12 лет. Санкции будут ещё более строгими за насилие в отношении детей до 14 лет или если преступление совершено членом семьи или опекуном. Законодательные изменения были приняты в парламенте во втором чтении.