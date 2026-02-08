Трое жителей Башкирии по сути из садов потерялись в глухом лесу

В Стерлитамакском районе три человека потерялись в глухом лесу. Информацию об этом опубликовали в Госкомитете по ЧС Башкирии.
По предоставленным данным, один мужчина и две женщины заблудились в лесу, пытаясь покинуть СНТ «Химик». Когда компания поняла, что ходит кругами, то обратилась за помощью в экстренные службы.
В результате людей обнаружили в одном из домиков, где те укрылись от холода. Спасатели эвакуировали заблудившихся до автомобильной дороги. Никто не пострадал.
