В воронежском поселке в память об архитекторе назовут улицу

С Николаем Быхановым простились в Бобровском районе.

Источник: из сообщества «Союз архитекторов России» (Воронеж) в VK

В Бобровском районе 6 февраля простились с главным архитектором муниципалитета Николаем Быхановым. Об этом информирует сообщество «Союз архитекторов России» (Воронеж) в VK.

Николай Иванович окончил Воронежский сельскохозяйственный институт по специальности «архитектура». Последние 45 лет жизни — с 1981 по 2026 годы — работал архитектором в администрации Бобровского района.

Удостоен высшей награды Совета главных архитекторов субъектов РФ — почетного знака «Кентавр». В его честь назовут одну из улиц в поселке Лушниковка.