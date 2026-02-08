В воронежском поселке в память об архитекторе назовут улицу

В Бобровском районе 6 февраля простились с главным архитектором муниципалитета Николаем Быхановым. Об этом информирует сообщество «Союз архитекторов России» (Воронеж) в VK.
Николай Иванович окончил Воронежский сельскохозяйственный институт по специальности «архитектура». Последние 45 лет жизни — с 1981 по 2026 годы — работал архитектором в администрации Бобровского района.
Удостоен высшей награды Совета главных архитекторов субъектов РФ — почетного знака «Кентавр». В его честь назовут одну из улиц в поселке Лушниковка.