На участке трассы в Ростовской области ограничили движение из-за непогоды

Также в ведомстве напомнили, что резкое ухудшение погоды в ближайшие дни приведет к образованию гололедицы на проезжей части. В связи с этим водителям советуют соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию до впереди двигающегося автомобиля в 2−3 раза больше обычного.