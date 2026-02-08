Ричмонд
На участке трассы в Ростовской области ограничили движение из-за непогоды

Донские госавтоинспекторы предупредили водителей о резком ухудшении погоды.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на трассе из-за непогоды ограничили движение. Об этом информирует Госавтоинспекция региона.

— В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения с 196 км на автомобильной дороге Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» на участке границы с Волгоградской областью, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что резкое ухудшение погоды в ближайшие дни приведет к образованию гололедицы на проезжей части. В связи с этим водителям советуют соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию до впереди двигающегося автомобиля в 2−3 раза больше обычного.

Госавтоинспекторы напоминают, что резкие маневры и торможения могут привести к заносу. Если зимние шины не спасают, можно использовать цепи противоскольжения.

— При движении по загородным трассам и мостам будьте особенно внимательны — там гололедица образуется в первую очередь.

