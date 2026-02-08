Отцы, друзья, начальники для россиян давно не авторитет

Но мы знаем, что отцу взрослых респондентов сегодня 40−70 лет. Это человек, который родился в СССР, мог там успеть выучиться и даже поработать. Он застал 1990-е, безденежье, незащищенность, бандитизм, алкоголизм, наркоманию. Работы у него не было или была непонятно какая. Сына он не воспитывал или воспитывал не пойми как. И сын его тоже ни во что не ставит. Своего сына такой мужчина будет дрессировать на уважение к себе, будет выбивать из него почтение и в итоге вырастит затравленного низкорангового самца, который будет вымещать беспомощность и обиды на жене и детях.