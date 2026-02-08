В Крыму учитель настраивает класс против ученика — начата проверка

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в одной из школ Симферополя учитель организовал травлю учащегося четвертого класса. На педагога пожаловались родители ребенка, которые утверждают, что классный руководитель на протяжении двух с половиной лет настраивает против ученика его одноклассников и их родителей.
«Сотрудниками УМВД России по г. Симферополю инициирована проверка по факту конфликта в одном из учебных заведений. Инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Информация выявлена в ходе мониторинга сети Интернет», — уточнили в пресс-службе МВД по региону.
По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством, добавили в ведомстве.
Ход проверки взят под контроль в республиканской прокуратуре.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Крыму Светлана Савченко сообщала, что в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Крыму в 2025 году поступило свыше 800 обращений, большинство из которых касались проблем в семье, соцобеспечения и буллинга в школе.