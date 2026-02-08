Ричмонд
В центре Ростова остались без тепла 20 многоквартирных домов

В Донской столице рабочие пытаются устранить дефект на теплотрассе до морозов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове временно приостановлено теплоснабжение двадцати многоквартирных домов. Об этом сообщает в своем телеграм-канале городской Департамент ЖКХ и энергетики.

Временные трудности связаны с повреждением на теплотрассе в переулке Соборном. Из-за него прекращена подача тепла в двадцать многоквартирных домов на улицах Пушкинская, Максима Горького, Тельмана, в переулке Соборном.

— По информации ООО «Ростовские тепловые сети», в настоящее время две бригады ведут работы по устранению аварийной ситуации по переулку Соборный, — говорится в сообщении.

Завершить ремонт планируется до конца воскресенья, 8 февраля.