В центре Ростова остались без тепла 20 многоквартирных домов

В Ростове временно приостановлено теплоснабжение двадцати многоквартирных домов. Об этом сообщает в своем телеграм-канале городской Департамент ЖКХ и энергетики.
Временные трудности связаны с повреждением на теплотрассе в переулке Соборном. Из-за него прекращена подача тепла в двадцать многоквартирных домов на улицах Пушкинская, Максима Горького, Тельмана, в переулке Соборном.
— По информации ООО «Ростовские тепловые сети», в настоящее время две бригады ведут работы по устранению аварийной ситуации по переулку Соборный, — говорится в сообщении.
Завершить ремонт планируется до конца воскресенья, 8 февраля.