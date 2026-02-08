Молдавские туристы принесли Турции около $350 млн. В 2025 году страну посетили 340,7 тыс. граждан Молдовы. Это на 3,3% больше, чем в 2024 году.
В целом 2025 год стал рекордным для туризма в Турции: 63,9 млн туристов и $65,2 млрд доходов. Власти Турции отмечают, что рост обеспечили не только морские курорты, но и культурный, медицинский и гастрономический туризм.
Самое большое число туристов в Турции — из России, Германии и Великобритании, пишет Glossa.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Теперь налог на недвижимость будут платить и пенсионеры, и малоимущие: Власти Молдовы цинично пытаются оправдать обдираловку — надо платить за «европейские» дороги и инфраструктуру, которых нет.
По новой оценке, платить налог на недвижимость придётся даже пенсионерам (далее…).
МВД открестилось от своего курсанта, из-за которого в ДТП погиб подросток: У властей Молдовы виноват кто угодно — геополитика, погода, котировки на мировых биржах, марсиане — но только не они сами.
Вместо того, чтобы принести извинения, вместо публичного признания вины руководством МВД мы видим лишь попытку дистанцироваться и формально «слить» 19-летнего парня (далее…).
Униря уже не та: Майя Санду может объявить большинство граждан Молдовы румынами — Никушор Дан уже начинает видеть в ней не соратницу, а соперницу.
Зачем на самом деле гражданам Молдовы румынские паспорта и какой у них «огонь в сердце» (далее…).