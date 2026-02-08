Ричмонд
В прошлом году молдавские туристы оставили в Турции 350 миллионов долларов: В отпуск туда отправились более 340 тысяч жителей Молдовы

В целом 2025 год стал рекордным для туризма в Турции: 63,9 млн туристов и $65,2 млрд доходов.

Источник: Комсомольская правда

Молдавские туристы принесли Турции около $350 млн. В 2025 году страну посетили 340,7 тыс. граждан Молдовы. Это на 3,3% больше, чем в 2024 году.

В целом 2025 год стал рекордным для туризма в Турции: 63,9 млн туристов и $65,2 млрд доходов. Власти Турции отмечают, что рост обеспечили не только морские курорты, но и культурный, медицинский и гастрономический туризм.

Самое большое число туристов в Турции — из России, Германии и Великобритании, пишет Glossa.

