Минчанин сбросил на голову разбудившего его строителя вазон с цветком

В Минске судили мужчину, который сбросил горшок с цветком на помешавшего ему строителя. Подробности в прокуратуре Советского района сообщили агентству «Минск-Новости».
Инцидент произошел на улице Куйбышева. Минчанин проснулся от шума из квартиры снизу, где устанавливали балконную раму. Мужчина поругался со строителями, но услышал в ответ, что работы проводятся в разрешенное время.
Еще через пару минут рабочий выглянул с балкона, чтобы закрепить саморез, и в этот момент 46-летний минчанин сбросил ему на голову глиняный цветочный вазон.
Прибывшие по вызову милиционеры быстро установили личность хулигана. Ему инкриминировали особо злостное хулиганство (ч.3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси), но он свою вину не признал.
Суд признал обвиняемого виновным и приговорил к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Кроме того, его будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.
Приговор еще может быть обжалован.
