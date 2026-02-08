В Ростовской области из-за коммунальной аварии остались без тепла 47 домов

В связи с выявленным дефектом теплотрассы была остановлена котельная на улице Ветеранов и прекращено теплоснабжение 47 многоквартирных домов на улицах Спортивная, Энгельса, Ветеранов, Вокзальная. Все они находятся в микрорайоне «Детский мир».