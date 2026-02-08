Ричмонд
В Ростовской области из-за коммунальной аварии остались без тепла 47 домов

В Белой Калитве приостановлена подача теплоснабжения в 47 многоквартирных домов.

Источник: Комсомольская правда

В Белой Калитве из-за коммунальной аварии остались без тепла жители 47 домов. Об этом сообщила в телеграм-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

В связи с выявленным дефектом теплотрассы была остановлена котельная на улице Ветеранов и прекращено теплоснабжение 47 многоквартирных домов на улицах Спортивная, Энгельса, Ветеранов, Вокзальная. Все они находятся в микрорайоне «Детский мир».

Ремонтные работы планируют завершить до 21 часа 8 февраля. Ответственность за это возложена на акционерное общество «Росгенерация».

