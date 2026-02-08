Ричмонд
Плющенко — про победу воронежской фигуристки Костылевой в Саранске: «Спортсмен с железным чемпионским характером и больной ногой»

Плющенко восхитился триумфом воронежской фигуристки Костылевой в Саранске.

Источник: Скриншот видео из телеграм-канала Евгения Плющенко

Как известно, 6 февраля воронежская фигуристка Елена Костылева второй год подряд выиграла первенство России среди юниорок. Ее наставник Евгений Плющенко в своем телеграм-канале разразился восторженными репликами.

— У нас было на подготовку с ней ровно 25 дней. Всего 25, но каких! — заявил 2-кратный Олимпийский чемпион.

По словам триумфатора Игр в Турине и Сочи, его воспитанница вновь выступала с травмой.

— У Лены болела и продолжает болеть нога.

Плющенко уверен, что непростая психологическая атмосфера, которая витает возле Костылевой не без участия ее матери Ирины, лишь закалила спортсменку.

— Не ради, а вопреки всему, что приходило в ее жизни. Спортсмен с железным чемпионским характером, готовая идти на риск ради того, чтобы быть лучшей!