В Башкирии со льда эвакуировали трех уфимцев

О случившемся сообщили в Госкомитете по ЧС Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с Павловского водохранилища эвакуировали со льда троих жителей Уфы.

По данным Госкомитета по ЧС, мужчины оставили своей автомобиль неподалеку от Чемаево и направились к месту зимовки своего судна.

Во время ремонта на барже они не заметили, как быстро стемнело. Путь обратно оказался настоящим испытанием, чтобы не заблудиться, мужчины обратились за помощью в экстренные службы.

