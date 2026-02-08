В Башкирии со льда эвакуировали трех уфимцев

В Башкирии с Павловского водохранилища эвакуировали со льда троих жителей Уфы.
По данным Госкомитета по ЧС, мужчины оставили своей автомобиль неподалеку от Чемаево и направились к месту зимовки своего судна.
Во время ремонта на барже они не заметили, как быстро стемнело. Путь обратно оказался настоящим испытанием, чтобы не заблудиться, мужчины обратились за помощью в экстренные службы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.