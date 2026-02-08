Умер старейший католический иерарх в Беларуси епископ Казимир Великоселец

«Курия Пинской епархии с прискорбием сообщает, что в воскресенье, 8 февраля, скончался епископ Казимир Великоселец, бывший вспомогательный епископ Пинской епархии, на 81-м году земной жизни, 42-м году священнического сана и 27-м году епископского служения», — сказано в сообщении.