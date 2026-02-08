Умер старейший католический иерарх в Беларуси епископ Казимир Великоселец

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Ушел из жизни старейший католический иерарх в Беларуси Казимир Великоселец, об этом говорится на официальном сайте Римско-католической церкви в Беларуси.
«Курия Пинской епархии с прискорбием сообщает, что в воскресенье, 8 февраля, скончался епископ Казимир Великоселец, бывший вспомогательный епископ Пинской епархии, на 81-м году земной жизни, 42-м году священнического сана и 27-м году епископского служения», — сказано в сообщении.
Уточняется, что смерть застала епископа в Гомельском городском кардиологическом центре.
Казимир Великоселец родился 5 мая 1945 года в селе Стараволя Пружанского района.
В 1992 году Казимир Великоселец был назначен генеральным викарием Пинской епархии и одновременно служил деканом Баранавичского деканата и настоятелем церкви Воздвижения Святого Креста в Баранавичах.
24 июня 1999 года в Пинском соборе состоялось епископское рукоположение Казимира Великоселеца, которое совершил кардинал Казимир Свентек.
После достижения 75-летнего возраста в мае 2020 года полномочия епископа Казимира Великоселеца были продлены еще на два года.
3 января 2021 года Папа Франциск назначил епископа Казимира Великоселца апостольским администратором Минско-Могилевской архиепархии. Эту должность он занимал до 23 октября 2021 года. Далее архиерей продолжал исполнять полномочия викарного архиерея Пинской епархии до 10 октября 2024 года.