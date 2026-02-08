В Ростовской области за неделю подорожали говядина и свинина

В Ростовской области в начале февраля был зафиксирован рост цен на говядину и свинину. Об этом информирует Ростовстат.
Средняя цена за килограмм говядины в Ростовской области составила 670,10 рублей, тогда как неделей раньше была 667, 45 рублей.
По информации на 2 февраля самая дорогая говядина продается в Таганроге — 700, 65 рублей, а самая дешевая в Волгодонске — 622, 39.
Средняя стоимость свинины в регионе составила 427, 75 рублей (неделей раньше была 426, 28). Выгоднее всего ее покупать в Ростове — по 409, 16 рублей за килограмм, а самая высокая цена зафиксирована в Таганроге — 453, 15 рублей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.