В Ростовской области за неделю подорожали говядина и свинина

Средняя стоимость свинины в регионе составила 427, 75 рублей (неделей раньше была 426, 28). Выгоднее всего ее покупать в Ростове — по 409, 16 рублей за килограмм, а самая высокая цена зафиксирована в Таганроге — 453, 15 рублей.