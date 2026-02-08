Ричмонд
«Генерируют фото, видео, голос». МВД предупредило белорусов о новом мошенничестве с использованием ИИ

Новое мошенничество с использованием ИИ распространяется в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

МВД предупредило белорусов о новых приемах кибермошенников с использованием искусственного интеллекта.

Правоохранители сказали, что сейчас мошенники стали чаще использовать технологии ИИ для совершения преступлений.

— Схема связана с виртуальным кругом общения потенциальной жертвы, — прокомментировали в пресс-службе.

Изначально злоумышленники получают доступ к аккаунту человека в соцсетях и выясняют, с кем он общается. Потом генерируется фото и видео человека, голосовые сообщения для того, чтобы с их помощью, выманить у контактов деньги или реквизиты банковских карт.

Жертвы думаю, что общаются со своим знакомым и выполняют все «просьбы» аферистов.

В МВД сказали, что для безопасности в интернете следует устанавливать надежные и разные пароли на все учетные записи. Также должна быть включена двухфакторная аутентификация. А при малейших сомнениях с человеком нужно связаться другим способом.

