На Солнце могут произойти вспышки класса Х 8 и 9 февраля

Вспышечная солнечная активность возможна от низкой до умеренной.

МОСКВА, 8 февраля /ТАСС/. Сильнейшие вспышки самого высокого класса (Х) могут произойти на Солнце 8 и 9 февраля, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«Согласно прогнозу, 8 и 9 февраля вспышечная солнечная активность возможна от низкой до умеренной, могут быть вспышки класса Х, в том числе протонные», — сообщили в институте.

Ранее ИПГ сообщал, что 8 февраля в 14:18 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N17W47) зарегистрирована вспышка предпоследнего класса мощности M1.8 продолжительностью 8 минут, а в 14:43 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4358 (N16W87) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 28 минут.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.