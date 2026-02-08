Ричмонд
В Омске уровень кислорода в реке Оми упал ниже нормы

Уровень упал до 1,95−2,69 мг/л при норме не ниже 4 мг/л — возможен замор рыбы.

Источник: Om1 Омск

Мониторинг воды показал резкое падение содержания растворённого кислорода в реке Омь: показатели, зафиксированные 4—5 февраля, опустились ниже санитарной нормы, сообщили в Обь Иртышское УГМС.

По данным гидрометцентра, 4 февраля в районе Ростовки концентрация составила всего 1,95 мг/л — это экстремально низкий уровень при рекомендуемом значении не ниже 4 мг/л. На следующий день низкое насыщение кислородом (2,69 мг/л) зафиксировали и в черте Омска — примерно за километр выше устья Оми. При таких значениях в водоёме возможна массовая гибель рыбы из-за кислородного дефицита.

Специалисты поясняют: зимой проблему усугубляют устойчивый лёд, малая проточность и органические отложения, которые «съедают» кислород. Экологи рекомендуют рыбакам и жителям обращать внимание на признаки замора и сообщать о них в оперативные службы.