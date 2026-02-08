В Омске уровень кислорода в реке Оми упал ниже нормы

По данным гидрометцентра, 4 февраля в районе Ростовки концентрация составила всего 1,95 мг/л — это экстремально низкий уровень при рекомендуемом значении не ниже 4 мг/л. На следующий день низкое насыщение кислородом (2,69 мг/л) зафиксировали и в черте Омска — примерно за километр выше устья Оми. При таких значениях в водоёме возможна массовая гибель рыбы из-за кислородного дефицита.