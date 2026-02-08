Член СПЧ Меркачева: бывшая жена банкира Галицкого покончила с собой в ИВС Истры

При этом после развода Верховный суд Калифорнии определил, что дети должны остаться с матерью, и Галицкая вместе с дочерьми проживала в Подмосковье. Однако в конце мая их отец забрал девочек прямо из школы и увез в неизвестном направлении. Галицкая обратилась к американским властям ~с заявлением о похищении детей~, но, как сообщало РИА Новости, ответа так и не получила. После этого она подала заявление уже в России. Позднее женщине удалось встретиться с дочерьми в Швейцарии, однако вернуть их в Россию она не смогла, так как документы на детей находились у отца, сообщили ее адвокаты.