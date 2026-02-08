Ричмонд
Школьники в Кишиневе вернутся за парты после недели на дистанционном обучении

Администрация города оценивает погодные условия и ситуацию в столице, как удовлетворительные для возвращения детей в школу.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. С понедельника, 9 февраля, занятия в школах Кишинева будут проводиться в очном формате. Об этом сообщили в мэрии Кишинева.

«Завтра ученики вернутся в школу для очного обучения. Благодарим всех за понимание в этот период. В случае дальнейшего ухудшения погоды и неблагоприятных погодных условий мы, как всегда, уведомим граждан», — говорится в заявлении мэрии.

В администрации города добавили, чт вчера и сегодня муниципальные службы продолжают работы близ школ, детских садов и больниц, а также на подъездных дорогах.

При этом в Приднестровье местные власти решили продлить еще на неделю онлайн-обучение.

Напомним, на прошлой и позапрошлой неделе школьники несколько дней находились на дистанционном обучении из-за неблагоприятной погоды. Весь указанный период по всей страны прошли осадки в виде мокрого снега и ледяных дождей, а также в ночные часы были сильные морозы. Это поспособствовало формированию гололеда на улицах населенных пунктов.

