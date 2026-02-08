Жительница Башкирии лишилась 18,5 рублей при попытке заработать на инвестициях

Уроженка Межгорья лишилась более 18,5 млн рублей, попавшись на уловки мошенников. Об этом сообщили в МВД Башкирии.
По предоставленным данным, 29-летняя местная жительница сообщила, что в сентябре прошлого года к ней обратились незнакомцы, которые сообщили ей о возможности заработать на высокодоходных инвестициях.
Потерпевшая вложила 19 тысяч рублей, а затем перевела 2,5 рублей, а после заняла 16 млн рублей у своих знакомых, потеряв их.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.