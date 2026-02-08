Ричмонд
Жительница Башкирии лишилась 18,5 рублей при попытке заработать на инвестициях

В МВД Башкирии рассказали о мошеннической схеме.

Источник: Комсомольская правда

Уроженка Межгорья лишилась более 18,5 млн рублей, попавшись на уловки мошенников. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

По предоставленным данным, 29-летняя местная жительница сообщила, что в сентябре прошлого года к ней обратились незнакомцы, которые сообщили ей о возможности заработать на высокодоходных инвестициях.

Потерпевшая вложила 19 тысяч рублей, а затем перевела 2,5 рублей, а после заняла 16 млн рублей у своих знакомых, потеряв их.

